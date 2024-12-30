Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada çıkan karar, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Sanıkların baba Arif Güran’a 48 bin lira ödeme yapması kararı dikkat çekti.

Diyarbakır’da vahşi bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’ın davasında sona gelindi. Tutuklu yargılanan anne, ağabey ve amca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkemenin, sanıkların avukatlık giderleri için baba Arif Güran’a kişi başına 12 bin lira ödemesine hükmetmesi dikkat çekti.

Mahkeme salonunda gözler Baba Güran’da

Kararın açıklanmasından önce duruşma salonunun yakınına bir ambulans sevk edildiği ve bu ambulansın baba Arif Güran için olduğu düşünüldü. Baba Güran, dava süreci boyunca eşine ve kardeşine güvendiğini, cinayetin Nevzat Bahtiyar tarafından işlendiğine inandığını ifade etmişti. Kararın ardından gözler baba Güran’ın tepkisine çevrildi.

Karar istinafa taşınacak

Diyarbakır Baro Başkanı Av. Abdülkadir Güleç, kararla ilgili yaptığı açıklamada, mahkemenin Nevzat Bahtiyar’a verilen cezada yetersiz kaldığını belirtti. Güleç, “Beklentimiz, TCK’nın 82. maddesi uyarınca daha ağır bir ceza verilmesiydi. Kararı istinafa taşıyacağız” dedi.