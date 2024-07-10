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Restaurantlarda maç saatini bekleyen İngiliz taraftarlar, karşılaşmanın başlama saatinin yaklaşması üzerine stadyum önünde de toplanmaya başladı.

İngilizler ise maç öncesinde Hollandalılar kadar coşkulu değildi.

Kendilerine gösterilen toplanma alanında bir araya gelen Hollandalılar, üstü açık iki otobüs eşliğinde marşlar söyleyerek stadyuma doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş sırasında oldukça renkli görüntüler ortaya çıktı. 'Portakallar'ın stadyuma yürüyüşü yaklaşık 2,5 kilometre sürdü.

Maçın başlamasına sayılı saatler kala sokaklarda Hollandalı taraftarların sayısal olarak fazla olması dikkati çekti.

BVB Dortmund Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde taraftarlar şehrin sokaklarında bir araya geldi.

DORTMUND (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) yarı finalinde Hollanda ile İngiltere'nin karşı karşıya geleceği Dortmund'da yarı final coşkusu yaşanıyor.

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