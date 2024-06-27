Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nuri Şahin'in yeni yardımcıları resmen açıklandı. Antalyaspor'da birlikte çalıştığı Portekizli Joao Tralhao, 44 yaşındaki Ertuğrul Arslan ve eski takım arkadaşı Lukasz Piszczek, Şahin'in teknik ekibinde yer alacak.

Yeni Yardımcılar

Borussia Dortmund'un resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, genç teknik adam Nuri Şahin'in yardımcıları belli oldu. Antalyaspor'da Şahin ile birlikte çalışan Joao Tralhao ve Ertuğrul Arslan, Dortmund'da da Şahin'in ekibinde yer alacak. Ayrıca, eski takım arkadaşı Lukasz Piszczek de teknik ekipte bulunacak. Bu üç isim, Şahin'in yeni görevinde ona destek verecek.

Geçtiğimiz sezon teknik direktör Edin Terzic'in ekibinde yer alan Sven Bender ve Sebastian Geppert, 30 Haziran tarihinde kulüpten ayrılacaklar. Şahin, bu isimlere teşekkür ederek, yeni ekibiyle çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Nuri Şahin'in Açıklamaları

35 yaşındaki Türk teknik adam Nuri Şahin, yardımcılarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İşbirliğimiz için Sven ve Sebastian'a teşekkür etmek istiyorum. Şimdi yeni ekibi ve hem kişisel olarak hem de içerik açısından çok değer verdiğim üç uzmanla değişimi sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten Antalyaspor'da Joao ve Ertuğrul'la çalıştım. Sven Bender'in ne yazık ki yeni sezon için kulüpten ayrılacağının netleşmesi üzerine ilk tercihim Lukasz Piszczek oldu. Onunla özel bir bağım var, Sven'le çalışmaya devam etmeyi çok isterdim."