ANTALYA (AA) - Türk tekstil ürünlerini dünya pazarına sunan Dosso Dossi Fashion Show, 200 Türk firmasının 2024 sonbahar-kış kreasyonlarını Antalya'da 40 ülkeden 6 bin alıcıyla buluşturdu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Nest Convention Center'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da Türk tekstil firmaları boy gösterirken fuarda, yeni sezon ürünler Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen alıcılara sunuluyor.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğin katılımcıları hem tatil hem de iş imkanıyla bir araya getirerek "business holiday" konseptiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Fuarın bu yıl çok sayıda katılımcı ağırladığını belirten Eraslan, "Burada 40 ülkeden gelen 6 bin alıcı, 200 Türk firmasının yeni sezon ürünleriyle buluşuyor. İstanbul'dan, İzmir'den, Gaziantep'ten ve Bursa'dan firmalarımızı ağırlıyoruz. Türk ürünlerini dünyaya pazarlamak isteyen her firmaya kapılarımızı açtık. Türkiye'de kendini yurt dışına pazarlamaya çalışan, bir partner, iş kolu arayan herkesin çıkış kapısı olan fuarımızda 9 bin 500 metrekarelik alan içerisinde firmalara hizmet ediyoruz." diye konuştu.

- "Afrika yeni bir kapı, iş kolu olacak"

Geçen yıl tekstil ihracatında üst sıralarda yer aldıklarına dikkati çeken Eraslan, şöyle devam etti:

"100 milyon doları aşan ihracat rakamlarımızla tekstil ihracatında 14. sıradayız. Ayakkabı, ev tekstili ve giyim gibi geniş bir yelpazede ürünleri yurt dışında pazarlıyoruz. Gelecek dönem için rotamızı Afrika pazarına çeviriyoruz. Orada da yeni bir müşteri ağı oluşturmak istiyoruz. 6 ay içerisinde Afrika'daki bir ülkede Dosso Dossi'nin önce minyatürünü, ardından belki çok daha kapsamlısını gerçekleştireceğiz. Özbekistan'da, Kazakistan'da bu faaliyetlerimiz yürüyor. Afrika yeni bir kapı, iş kolu olacak. Afrika gelişen bir pazar. Dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmalar söz konusu. Dolayısıyla yeni pazarlar ilerleyen dönemlerdeki olası sorunlara karşı ihracatta ve diğer alanlardaki çalışmalarımızı devam ettirmemiz adına çok önemli."

Eraslan, bu çalışmalarla tekstil ihracatında dünyada beşinci sıradaki Türkiye'yi çok daha iyi seviyeye getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

- "Antalya modanın da cenneti diyebiliriz"

Etkinliklere ev sahipliği yapan Antalya'nın bir moda şehri haline geldiğini vurgulayan Eraslan, "Turizm cenneti olarak adlandırdığımız Antalya'ya modanın da cenneti diyebiliriz. Yılda iki kez yaptığımız bu organizasyonlarla, defilelerle ciddi katkı sağladık. Dünyadaki birçok ünlü modeli Türkiye'ye getirdik ve Dosso Dossi'de ağırladık. Dolayısıyla Antalya'nın modayla da anılır hale gelmesine vesile olmaya çalıştık. Aralık ayında Dosso Dossi Fashion Show yine Antalya'da olacak. Antalya renklenecek. Aralık ayında burada bir defile yapmayı planlıyoruz. Yine bir Victoria Secret mankenini ağırlayacağımız görkemli bir şov olacak." ifadesini kullandı.

Fuara Moskova'dan katılan Karine Sargsyan ise Dosso Dossi ile 10 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Buraya geldiğimizde alışveriş yapmak için acele etmiyoruz hem tatil yapıyoruz hem de doğru kararlarla iş yapmış oluyoruz." dedi.

Belarus'tan gelen Razıya Gasanova da 15 yıldır fuara katıldığını dile getirerek, "Dosso Dossi sayesinde küçük bir dükkanla başladığım işimi iki büyük dükkana çevirdim. Bize çok güzel imkanlar sunuyorlar. Fuara geldiğimizdeki amacımız en yeni modelleri görmek ve müşterilerimize sunmak. Her seferinde de farklı markaları, yeni ürünleri görme fırsatı yakalıyoruz. Sayelerinde hem tatilimizi hem işimizi yapıyoruz." diye konuştu.