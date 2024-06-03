Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Sagopa Kajmer'in gerçek adı Yunus Özyavuz olan sanatçının acı gününde destek ve başsağlığı mesajları ise rap camiasının diğer önemli isimlerinden geldi.

Uzun bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden Serpil Özyavuz'un sağlık durumu, son günlerde yoğun bakım altında seyrediyordu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Serpil Özyavuz'un yaşamı kurtarılamadı.

Bu acı haberi duyan rap müziğin önde gelen isimlerinden Ceza, Sagopa Kajmer'e başsağlığı dileklerini iletti.

"Hem savaşı hem annemi kaybettim"

Annesininin kansere karşı verdiği mücadeleyi kaybettiğini sosyal medya hesabından paylaşan Sagopa Kajmer "2 haziran öğle sonrası annemi kaybettim.2 sene boyunca savaştı…savaştık. O savaşı kaybetti, ben hem savaşı hem annemi kaybettim" dedi.

Ceza başsağlığı diledi

Sagopa Kajmer'in annesini kaybetmesinin ardından, Ceza sosyal medya hesabından bir başsağlığı mesajı paylaştı.

Usta rapçi, yaptığı paylaşımda “Başın sağ olsun, çok ağır bir acı… Sana ve ailene sabır diliyorum… Rahmetle Serpil Özyavuz” şeklinde konuştu.

Türkçe rap müziğinin iki önemli ismi Sagopa Kajmer ve Ceza arasındaki ilişkilerin gerilmiş olduğu, uzun yıllardır kamuoyunca biliniyordu. Ancak, geçmiş yıllarda Ceza'nın babası Danyal Özçalkan'ın vefatıyla ilgili yaşananlar, bu gerilimin farklı bir boyut kazanmasına neden oldu.

Ceza'nın babası Danyal Özçalkan'ın vefatıyla ilgili olarak Sagopa Kajmer'den benzer bir paylaşım gelmişti.