Düzenlenen etkinlikte, yazılan romanın tanıtımı yapıldı ve KEDİ (Kabul, Eşitlik, Dahil olma, İstihdam) Otizm Derneği Başkanı Serap Dikmen, derneğin çalışmaları hakkında yazarları ve davetlileri bilgilendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Kültür Fonu tarafından desteklenen kitabın tanıtımında, Karşıyaka Belediyesi çalışanlarından Feruz Bozaslan'ın hayatından ilham alındı.

Romanın odak noktası, Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 yılında dostluk için düzenlenen ancak yarım kalan bir futbol maçının tamamlanması için harcanan çabaları anlatıyor. Feruz Bozaslan'ın FAİR PLAY ödülü alması ve Anadolu'da futbolun başladığı sürecin sürükleyici bir dille işlendiği romanda, iki ülke arasındaki ortak acılar da dile getiriliyor.

Yazar Gökmen Küçüktaşdemir, "Dostluk Kazansın" romanının yayımlanmasının ardından KEDİ Otizm Derneği ile ortak bir imza günü düzenleneceğini ve elde edilecek gelirin derneğe bağışlanacağını belirtti. Ayrıca ilerleyen günlerde kitapta geçen şarkılardan bir konser düzenlemeyi planladıklarını ve Eylül ayı sonunda Yunan sanatçıların katılımıyla bir sürpriz konser gerçekleşebileceğini ifade etti.

"Dostluk Kazansın" adlı romanda yer alan değerli yazarlar şunlardır: Ali Ilgaz Limoncu, Aslı Şanlı, Ayşe Canan Yazıcı, Birgen Engin, Bahar Bilge, Begüm Gurgan, Eda Öztürk, Elvan Karanfil, Eylem Aslan, Fadime Kaya, Gözde Çayhan, Hakan Asılkefeli, Işıl Çağlar, İbrahim Avcı, Nazlı Kayı, Orhan Çatma, Oytun Cebeci, Önder Şengül, Özlem Cinleti, Sevgi Aksu, Sinem Yiğit, Şafak Sipahi, Yelda Tekin, Yeliz Ünal ve Zeki Hozer. Ayrıca eserin tarihsel bölümlerinde Bedri Cumhur Doğu'dan danışmanlık alınmış, proje safhasında Semin Özge Gül'ün desteğine başvurulmuştur.