Dota 2, yeni Crownfall Act 3 güncellemesiyle birlikte beklenmedik bir sürpriz yaparak Sleet Fighter adında tam kapsamlı bir mini dövüş oyunu ekledi.

Sleet Fighter nedir?

Crownfall Act 3'ün karlı teması ile uyumlu olan Sleet Fighter, popüler dövüş oyunlarından ilham alıyor. Oyuncular, Marci, Bristleback, Tusk, Vengeful Spirit ve Dawnbreaker gibi beş Dota 2 kahramanından birini seçerek klasik 2D dövüş aksiyonunda mücadele edebiliyor. Her bir kahramanın kendine özgü hareketleri ve alternatif görünümleri bulunuyor.

Sleet Fighter, hem çevrimiçi hem de yerel olarak oynanabilen tek oyunculu ve PvP dövüşlerini destekliyor. Bu mod, Dota 2 istemcisine entegre edilmiş olup, oyunculara doğrudan oyun içinden erişim sağlıyor. Hem dövüş oyunu hayranları hem de Dota 2 severler için oldukça cazip bir eklenti olarak öne çıkıyor.

Riot Games'e tepki mi?

Bazı Dota 2 hayranları, Sleet Fighter'ın Riot Games'in 2025'te çıkması planlanan 2XKO dövüş oyununa bir tepki olabileceğini düşünüyor. Diğerleri ise Valve'ın bu yeni mod ile ne tür tepkiler alacağını görmek istediğini öne sürüyor. Bu spekülasyonlar, Sleet Fighter'ın dövüş oyunu topluluğu ve Dota 2 oyuncuları tarafından nasıl karşılandığını anlamak için önemli bir gösterge olabilir.

Dota 2'nin Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 veya daha yenisi / macOS X 10.11 (El Capitan) veya daha yenisi / Ubuntu 12.04 veya daha yenisi

İşlemci: Dual core Intel veya AMD işlemci (2.8 GHz)

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600/9600GT veya ATI/AMD Radeon HD2600/3600 (En az 512 MB VRAM)

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Bilgisayarım Dota 2'yi açar mı?

Bu gereksinimlere göre, ortalama bir modern bilgisayar Dota 2'yi sorunsuz çalıştırabilir. Ancak daha yüksek performans ve grafik kalitesi için daha güçlü bir sistem önerilir.