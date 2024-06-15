İstanbul'da, Tarihi Memduh Paşa Yalısı'nda gerçekleşen ve 130 milyon liralık döviz hırsızlığına karışan şüpheli R.K., Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı. İstanbul'dan Erdek'e minibüsle kaçan R.K.'nın yeri, Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucu tespit edildi. Şüpheli, Erdek ilçesine bağlı Doğanlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

R.K., gerekli işlemler için İstanbul'dan Erdek'e gelen İstanbul İl Asayiş Ekipleri'ne teslim edildi. Bu başarılı operasyon sayesinde önemli bir suçlu yakalanmış oldu ve soruşturma İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülmeye devam edecek.