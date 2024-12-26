Döviz piyasaları, 26 Aralık 2024 itibarıyla ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikalarına yönelik beklentiler ve küresel jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Dolar 34,97 TL’den, Euro ise 36,74 TL’den işlem görüyor.

Piyasalarda hareketlilik sürüyor

Küresel ekonomik belirsizlikler ve Fed’in faiz kararlarına ilişkin spekülasyonlar, döviz piyasalarında ani fiyat değişimlerine neden olmaya devam ediyor. Özellikle enflasyon verileri ve merkez bankalarının para politikalarındaki yönlendirmeler, yatırımcıların dövize olan talebini etkiliyor.

Güncel Kurlar (26 Aralık 2024):

Dolar/TL: Alış 35,2603 TL | Satış 35,2881 TL

Euro/TL: Alış 36,6629 TL | Satış 36,7798 TL

Analistlerden uyarılar

Ekonomi uzmanları, döviz piyasalarındaki dalgalanmaların yıl sonuna yaklaşırken artabileceğine dikkat çekti. Özellikle Fed’in faiz oranlarına ilişkin açıklamalarının, dolar ve Euro fiyatlarında sert hareketlere yol açabileceği vurgulandı.

Analistler, yatırımcılara piyasa verilerini yakından takip etmeleri ve döviz kurlarındaki olası ani değişimlere karşı hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısında bulundu. Jeopolitik gelişmelerin de piyasa üzerindeki etkilerinin sürdüğü belirtildi.