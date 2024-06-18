Döviz kurları güne düşüşle başladı. Dün yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL, günü 32,7879 seviyesinden kapatmıştı. Bugün ise değer kaybıyla başlayan dolar, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 düşüşle 32,7540'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 azalarak 35,1530, Sterlin/TL ise yüzde 0,2 gerileyerek 41,5870 seviyesinden satılıyor.

Dolar endeksi ve piyasa beklentileri

Dolar endeksi dün yüzde 0,3 düşerek 105,3 seviyesinden kapandı. Şu anda yüzde 0,1 artışla 105,4 seviyesinde. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler güçleniyor. Ancak varlık fiyatlarında yön arayışı devam ediyor. Bugün açıklanacak yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında.

Analist görüşleri ve teknik seviyeler

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin enflasyonla mücadelede sıkı duruşun etkilerini gösterdiğini belirtiyor. Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bu yıl için faiz indiriminin uygun olacağını ve enflasyonda birkaç ay daha iyileşme görmek istediğini ifade etti.

Bugün Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek. Teknik açıdan dolar endeksinde 106 ve 107 seviyeleri direnç, 105 ve 104 seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.