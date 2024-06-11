ABD tüketici fiyatlarının ve Fed'in faiz kararlarının açıklanacağı "Süper Çarşamba" öncesi dolar kuru tetikte. İşte son fiyatlar ve beklentiler.

Dolar ve Euro kurlarında son durum

Dün yatay seyreden dolar kuru, günü 32,3756'dan kapattı. Bugün ise yüzde 0,19 artışla 32,38'den işlem görüyor. Euro kuru yüzde 0,08 yükselişle 34,89'da, sterlin kuru ise yüzde 0,07 primle 41,224'te işlem görmekte. Küresel piyasalarda, Fed'in yarın alacağı para politikası kararları ve ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir atmosfer hakim.

Makroekonomik veriler karışık sinyaller veriyor

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, ekonomi hakkında karışık sinyaller vermekte ve fiyatlamaları zorlaştırmakta. New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, ülkede tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 3,2'ye geriledi. Analistler, Fed'in bu hafta ve gelecek ayki para politikası toplantılarında faizi sabit bırakmasının beklendiğini belirtiyor. Yarın açıklanacak kararın ardından, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve bankanın yayımlayacağı "nokta grafiği" önem kazanacak.

Teknik analiz ve beklentiler

Analistlere göre, dolar endeksinde 105 ve 104 seviyeleri destek, 106 ve 107 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor. Bugün yurt içinde perakende satışlar izlenecek, yurt dışında ise sakin bir veri gündemi bulunuyor. Tüm gözler yarın açıklanacak olan Fed faiz kararı ve enflasyon verilerinde olacak.