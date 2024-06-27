Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 21 Haziran ile sona eren haftada dikkat çekici bir artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarına dair son verileri açıkladı. Buna göre, bir önceki hafta 162 milyar 839,3 milyon dolar olan döviz mevduatları, 21 Haziran ile sona eren haftada 165 milyar 162,20 milyon dolara yükseldi. Bu artış, toplamda 2 milyar 322,90 milyon dolar olarak kaydedildi.

Gerçek ve tüzel kişilerin mevduatlarındaki değişim

Gerçek kişilerin döviz mevduatları, bir önceki haftaya göre 688,10 milyon dolar artarak 100 milyar 920,90 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde tüzel kişilerin döviz mevduatları ise 1 milyar 634,80 milyon dolar artarak 64 milyar 241,40 milyon dolara çıktı.

Parite etkisinden arındırılmış veriler

Parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatlarında ise 1 milyar 329 milyon dolarlık bir artış yaşandı. Parite etkisinden arındırıldığında, gerçek kişilerin döviz mevduatları 44 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 1 milyar 585 milyon dolar arttı.