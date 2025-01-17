Dolar 35,5380 liradan, euro ise 36,5800 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 35,5360 liradan alınan dolar 35,5380 liradan, 36,5780 liradan alınan euro ise 36,5800 liradan satılıyor.
Son kapanışta dolar 35,43 liradan, euro ise 36,52 liradan satılmıştı.
Altın fiyatları
Altın fiyatları ise güne düşüşle başladı.
Gram altın: 3 bin 102 lira
Çeyrek altın: 5 bin 88 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 269 lira
Ons altın: 2 bin 715 dolar
Yarım altın: 10 bin 175 lira
Tam altın: 20 bin 169 lira
Gremse altın: 50 bin 578 lira
Kaynak: Haber Merkezi