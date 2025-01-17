Dolar 35,5380 liradan, euro ise 36,5800 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 35,5360 liradan alınan dolar 35,5380 liradan, 36,5780 liradan alınan euro ise 36,5800 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 35,43 liradan, euro ise 36,52 liradan satılmıştı.

Altın fiyatları

Altın fiyatları ise güne düşüşle başladı.

Gram altın: 3 bin 102 lira

Çeyrek altın: 5 bin 88 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 269 lira

Turizmci yarıyıl tatilini ‘bereketli’ geçirecek Turizmci yarıyıl tatilini ‘bereketli’ geçirecek

Ons altın: 2 bin 715 dolar

Yarım altın: 10 bin 175 lira

Tam altın: 20 bin 169 lira

Gremse altın: 50 bin 578 lira

Kaynak: Haber Merkezi