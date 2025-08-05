Piyasalarda beklentiler, Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yönünde karar alacağı yönünde yoğunlaşıyor. Son dönemde açıklanan zayıf istihdam verileri ve küresel büyüme endişeleri, bu ihtimali daha da kuvvetlendirdi. Fed yetkilisi Mary Daly’nin yaptığı yumuşak tonlu açıklamalar, piyasalardaki faiz indirimi beklentisini destekleyen bir diğer unsur oldu.

Ekonomistlere göre, Fed’in olası faiz indirimi küresel likidite koşullarında önemli bir değişikliğe yol açabilir. Bu da döviz kurları başta olmak üzere birçok yatırım aracının yönünü belirleyecek kritik bir unsur olarak görülüyor.

Döviz cephesinde son durum

Sabah saatlerinde ABD Doları 40,68 TL seviyelerinde işlem görürken, gün içinde bu seviyeyi korudu. Euro, yüzde 0,08’lik sınırlı bir düşüşle 47,04 TL civarında seyretti. İngiliz Sterlini ise yüzde 0,14’lük küçük bir yükselişle 54,09 TL’ye ulaştı.

Uzmanlar, piyasadaki bu sakinliğin bir ‘fırtına öncesi sessizlik’ olabileceğini belirtiyor. Özellikle Fed’in para politikası kararları öncesinde yatırımcıların risk almak istememesi nedeniyle dövizde yatay bir seyir izleniyor.

Kurda yılbaşından bu yana değişim

Dolar: 35,36 TL’den 40,68 TL’ye çıkarak yılbaşından bu yana yüzde 15,04 değer kazandı.

Euro: 36,48 TL seviyesinden 47,04 TL’ye yükselerek yüzde 28,95 oranında arttı.

Sterlin: 43,97 TL’den 54,09 TL’ye yükselerek yılbaşına göre yüzde 22,96 değer kazandı.