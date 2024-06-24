Çekyalı kafes dövüşçüsü Lukas Bukovaz, 20.000 kişinin önünde kaybettiği maçın ardından kız arkadaşına evlenme teklif etti. Ancak aldığı yanıt, hayatının en büyük şokunu yaşamasına neden oldu.

Aldatma iddiasıyla gelen red

Maç sonunda gerçekleşen bu duygusal an, beklenmedik bir dönüşle drama sahnesine dönüştü. Lukas Bukovaz, ringde diz çökerek sevgilisine evlenme teklif etti. Fakat kız arkadaşı, Bukovaz'ın kendisini başka bir kadınla aldattığını iddia ederek teklifi 20.000 kişinin önünde reddetti.