İSTANBUL (AA) - BAŞAK AKBULUT YAZAR-ELİF KÜÇÜK - Down sendromlu eski milli jimnastikçi Berk Canbulat, Marmara Üniversitesi (MÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünden mezun olarak, antrenör olma hayaline bir adım daha yaklaştı.

Uluslararası jimnastik yarışmalarında aldığı şampiyonlukların ardından 2020'de MÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümünde eğitim almaya başlayan Canbulat, başarılı eğitim hayatının ardından mezun olmaya hak kazandı.

Mezuniyet töreninde cüppesi ve kepini giyerek diğer öğrencilerin yanında yer alan Canbulat, sınıf arkadaşları, ailesi ve öğretmenleriyle sık sık fotoğraf çektirdi.

Dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği törende Canbulat'a "Onur Belgesi", oğlunun üniversite hayatı boyunca yanında olan, her dersine girerek notlar alan ve sınavlara çalışmasına yardım eden annesi Seriman Canbulat'a ise "Yüksek Onur Belgesi" belgesi verildi.

Sahnedeki oğlunun yanına cüppe ve kep giyerek çıkan anneyi gören bazı akademisyenler duygulanırken, anne-oğul alandakilerden büyük alkış aldı.

Törende tek tek hocalarıyla el sıkışan ve toplu fotoğraf çekimine katılan Berk Canbulat, okulu bitirme sevincini bölüm arkadaşlarıyla kep atarak yaşadı.

- "Antrenör olduğum zaman down sendromlu ve görme engelli çocukları da çalıştırmak istiyorum"

Törenin ardından duygularını AA ekibine anlatan Canbulat, "Üniversite hayatım çok güzel geçti, mutluyum, neşeliyim. İkinci okulumu bitiriyorum. Sınavlar biraz zordu, yapabildiğim kadar yaptım. Gece gündüz demeden çok çalıştım. Bir sürü arkadaşım oldu. Hocalarımı özleyeceğim." diye konuştu.

Canbulat, gelecek planlarıyla ilgili "Hedefim yüksek lisans ve doktora yapmak. Antrenör olma planlarım da var. Antrenör olduğum zaman down sendromlu ve görme engelli çocukları da çalıştırmak istiyorum. Üniversitelerarası yarışmalara katılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mezuniyet dolayısıyla heyecanlı olduğunu dile getiren Canbulat, diplomasını odasına asacağını söyledi.

- Ailesi için hem gurur hem duygu dolu anlar

Mezuniyet törenine katılan Canbulat'ın ailesi, hem gurur hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Baba Oktay Canbulat, oğlunun doğduğundan beri eğitim aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkokul ve lise eğitimi sancılı geçti. Bu okulların her birine gönül rahatlığıyla normal çocuklar gibi gidemedi, hep mücadele ettik. Üniversiteye girmesi daha uzun bir süreçte gerçekleşti. Üstün başarılı, dünya şampiyonu olmuş sporcular üniversitelere sınavsız girer ancak bu tür çocukların özel olimpiyatlarda başarılı olması durumunda kanun öyle işlemedi. Biz onu başardık, o yolu aştık. Yönetmelikler değişti, kanunlar değişti. Yükseköğretim Kurulu'nda bunu hukuki olarak takip ettik ama 10 yıl sürdü. 10 yıl sonra bir telefon geldi, 'Bu davayı kazandınız, artık sizi okula kaydedebiliriz.' denilince dünyalar bizim oldu. İşte bugün de mezun oluyoruz."

Down sendromlu çocukların ailelerine tavsiyelerde bulunan baba Canbulat, "Aileler çocuklarını yanlarından ayırmasınlar, her gittikleri yere götürsünler. Eğitimlerine çok dikkat etsinler. Eğitim doğduğu günden itibaren başlıyor. Eski bir jimnastikçi olmam sebebiyle ilk eğitimlerini ben verdim. Normal bir çocuğa yürüme eğitimi verilmez, kalkar kendi yürür. Berk düğmelerini iliklemeyi bilmezdi. Konuşmasıyla ilgili konuşma terapisti gibi her aşamada destek istiyor, maddi-manevi desteklemek lazım." değerlendirmesini yaptı.

Baba Canbulat, oğlunun bundan sonraki hayatının antrenörlükle devam edeceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

- Berk'le her derse giren "gölge öğretmeni" annesi de mezuniyet mutluluğu yaşadı

Oğlunun her anında yanında olan anne Seriman Canbulat da duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Marmara Üniversitesi'nde 'gölge öğretmen' olarak derslere girdim. Oğlumun arkadaşları benim de arkadaşım, hocaları benim de hocam oldu. Siz bir kerede anlarsınız ama bir down sendromlu 10 kerede anlar. Derslere katılmamın sebebi buydu. Sonra not tutup, eve gelip Berk ile tekrar tekrar dersleri öğrenmekle geçen bir süreç. Adanmışlık gerekiyor. Downlularda taklit yeteneği çok güçlüdür, aynı zamanda en kolay eğitilebilir zihinsel engelli grubundalar. O yüzden anne ve babalar biraz fedakarlık ederse çocuklar bir yere geliyor. Onlarla yaşamak çok güzel, çok esprililer, çok mutlu zaman geçiriyorsunuz."

Berk Canbulat'ın ikizi İrem Zengin, kendi mezuniyetine de kardeşinin katıldığını ve bugün çok mutlu olduğunu anlatırken duygulanarak, "Berk ile gurur duyuyorum. Zorlu bir süreçti ama çok güzel günlerimiz de oldu." dedi.

- "Hem üniversitemizi hem de ülkemizi temsil etsin istiyoruz"

Törene katılan MÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, akademisyenlerle yaptığı görüşmelerde Berk'in çok başarılı ve zeki bir öğrenci olduğunu duymaktan mutlu olduğunu belirterek, "Berk'i 4 yıl önce burada öğrenci olarak karşılamıştık, bugün Berk'i Marmara'yı temsil eden bir spor adamı olarak mezun etmekten gurur duyuyoruz. Hiçbir zaman bizimle iritbatı kopartmasın. Hem üniversitemizi hem de ülkemizi temsil etsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Üniversitedeki programlara Berk gibi özel öğrencilerin fiziki erişimleri için tüm düzenlemeleri yaptıklarını vurgulayan Kurt, Spor Bilimleri Fakültesinin ilk mezun özel öğrencisinin ise Berk olduğunu söyledi.

Kurt, Canbulat'ın yüksek lisans yaparak akademik hayatına devam etmesi için kapılarının açık olduğunu kaydetti.

- Spor hayatına 4 yaşında başladı

Canbulat, 1990'da Oktay ve Seriman çiftinin ikiz çocuklarından biri olarak dünyaya geldiğinde, down sendromu teşhisi aldı. Dokuz aylıkken özel eğitim süreci başlayan, aynı zamanda konuşma terapisi ve fizyoterapi de alan Canbulat, spor hayatına ise 4 yaşındayken jimnastikle adım attı.

Azmi, gayreti ve ailesinin de desteğiyle jimnastikte ilerleme kaydeden Canbulat, ulusal yarışmaların yanı sıra birçok uluslararası spor müsabakasında Türkiye'yi temsil etti.

Berk Canbulat, 2000'de Hollanda'da gerçekleştirilen Avrupa Jimnastik Şampiyonası'nda Avrupa birincisi, 2003'te İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nda iki altın ve iki gümüş madalya kazanarak şampiyon oldu. Canbulat'ın bugüne kadar kazandığı madalya ve kupaların sayısı 75'e ulaştı.

Spordaki başarısını eğitim hayatında da sürdüren Canbulat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Sinema Televizyon Bölümünün ardından, üniversite puanıyla bir vakıf üniversitesinin iki yıllık halkla ilişkiler bölümüne yerleşti. Canbulat, 2020'de ise MÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümüne başladı.

Canbulat, 4 yıl boyunca azimle derslerine girerek, bölümünden başarıyla mezun oldu.