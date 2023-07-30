14 Mayıs 2023’de gerçekleştirilen Türkiye genel seçimlerinde İzmir’den iki milletvekili çıkarmayı başaran Demokrat Parti yerel seçimlere odaklandı. Bu kapsamda parti genel merkezi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Ozan Demirbaş İzmir İl Başkanlığı görevine getirildi.

İzmir Milletvekili Salih Uzun'un hazır bulunduğu toplantıda Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, partilileriyle il başkanlığı binasında bir araya geldi. Toplantıya büyük ilgi gösteren partililer yeni il başkanını bağrına bastı.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun devir teslim töreninde İzmir İl Başkanlığı görevine atanan Ozan Demirbaş’a atama bölgesini verdi. DP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile birlikte daima destekçisi olacaklarını belirten Uzun, Demirbaş’a başarılar diledi.

Programda konuşan milletvekili Uzun, "Demokrat Parti olarak İzmir'de çok önemli bir potansiyeli barındırıyoruz. Hem Anavatan Partisi hem Doğru Yol Partisi geleneğinden gelen merkez sağ siyaset geleneği açısından İzmir bizim açımızdan çok önemlidir. Şimdi bizim yapmamız gereken mahalli seçimlerden önce bu potansiyeli harekete geçirmek." İfadelerini kullandı.

Yeni dil ve üslup

Siyasetteki dil ve üslubun önemine dikkat çeken milletvekili Uzun, "Kadroların ve yaklaşımın yenilenmesi lazım gelir diye düşünüyoruz. Türk siyasetinin ihtiyacı olan yeni dil ve üslubun Demokrat Parti ile başlayacağını, bunun da İzmir'den başlayacağını düşünüyorum. Ozan Demirbaş arkadaşıma il başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Şimdi kolları sıvayıp İzmir'in 30 ilçesinde birden merkez sağ siyasetin tüm potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde hem kadroyu hem de bakış açısını yenileyecek diye düşünüyorum. Demokrat Parti İzmir milletvekilleri olarak Haydar Altıntaş vekilimiz ve ben bizzat destek vereceğiz. Siyasette yeni dili temsil eden bir genel başkanımız var. İzmir'de de aynı yoldan ilerleyeceğiz. Önümüzde çok önemli bir dönemeç var. 30 ilçede mahalli seçimlere dönük hazırlıklarımızı bugünden tezi yok başlatacağız. Kasım ayına geldiğimizde bu hazırlıklarımızın çok önemli bir noktaya geldiğini inşallah göreceğiz." şeklinde konuştu.

İzmir demokrasinin kalesi

İl Başkanlığına atanan Ozan Demirbaş, “Demokrasinin kalesi İzmir’de ‘Yeter, söz yeniden milletin’ diyerek göreve başlamış bulunmaktayım. İzmir merkezli tüm Ege’ye yayılan, tüm Ege’den ise Türkiye siyasetine, siyasetin odağının insan olduğunu hatırlatan, kadınların, gençlerin, emeklilerin, çiftçilerin ve kısacası sesi az duyulan kitlelerin yanında, sorunların çözüm olmak için yola çıkıyoruz. Türkiye’nin hak ettiği yere gelmesi için sanayi ve tarımın gözbebeği İzmir’in hak ettiğini alması için herkesi dinleyen, herkese dokunan siyaset için yola çıkıyoruz. Merkez sağ efsanesini yaşayan bu güzel topraklara hizmet için, demokrasiye ve cumhuriyetimizin değerlerine olan bağlılığımızla birlikte tüm İzmirli hemşerilerimizi çözüm odaklı siyaset için beraber olmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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