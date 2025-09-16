13 Temmuz 2025’te gerçekleştirilen sınavda MEB-AGS-P2-11 puan türünde 90,82493 puan alan Karacan, 15 bin 661 aday arasından sıyrılarak büyük bir başarıya imza attı. Sınıf Öğretmenliği alanında Türkiye birincisi olan Karacan, elde ettiği dereceyle hem kendi başarısını hem de mezun olduğu üniversiteyi gururlandırdı.

DPÜ Eğitim Fakültesi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli akademik eğitim, bilimsel donanım ve sosyal imkanların böyle bir başarıyla taçlanmasından mutluluk duyuyoruz. Mezunumuz Elif Nur Karacan’ı tebrik ediyor, kariyerinde üstün başarılar diliyoruz.”

Türkiye genelinde binlerce adayın katıldığı sınavda zirveye adını yazdıran Elif Nur Karacan’ın başarısı, Kütahya’da da büyük sevinçle karşılandı.