Programda öğrencilere, fakültenin akademik ve sosyal imkânları tanıtılırken, şehirle ve fakülte paydaşlarıyla olan güçlü bağlar da vurgulandı.

Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, yeni öğrencilere seslendi. Konuşmasında fakültenin akademik vizyonu, öğrencilere sunduğu imkânlar ve sağlanan destekler hakkında ayrıntılı bilgi veren Kayabaşı, "Yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel gelişiminizde de fakültemiz yönetimi ve tüm akademik kadromuzla yanınızda olacağız," diyerek öğrencilerin her zaman destekleneceğini belirtti ve yeni eğitim-öğretim yılında başarı dileklerini iletti.

Dekan Kayabaşı’nın konuşmasının ardından, fakültenin gelişimine ve öğrencilere verdikleri desteklerden ötürü paydaşlara teşekkür plaketi takdim edildi. Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin’e vekâleten Başkan Yardımcısı Bülent Akkoç, Tepecik Belediye Başkanı Veysel Tekin, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, Bozkurtlar İnşaat adına Mehmet Ali Bozkurt ve Ekiz Et Ürünleri adına Ender Ekiz plaketlerini aldı.

Program kapsamında fakültenin bölüm başkanları Doç. Dr. Aslı Boru İpek, Doç. Dr. Uğur Ceylan, Doç. Dr. Serdar Eren ve Dr. Öğr. Üyesi Güllü Arı, kendi bölümlerini tanıtarak öğrencileri eğitim süreçlerinde karşılaşacakları fırsatlar ve faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

Öğrencilerin akademik hayata uyumunu kolaylaştırmak amacıyla Arş. Gör. Duygu Karaköse tarafından ders kayıt, ders seçimi, AKTS ve sınav sistemi gibi teknik konularda bir sunum gerçekleştirildi. Arş. Gör. Kübra Kırbaç ise fakülte bünyesindeki öğrenci toplulukları ve sosyal etkinlikler hakkında bilgi vererek öğrencileri bu faaliyetlere katılmaya teşvik etti. Programda söz alan Tavşanlı Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Sert de kurumlar arası iş birlikleri ve öğrencilere yönelik ortak projeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Oryantasyon programı, fakülte bahçesinde öğrencilere ve konuklara yapılan pilav-ayran ve dondurma ikramının ardından sona erdi.