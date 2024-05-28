KÜTAHYA (AA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ), "Kütahya’dan Doğan Büyük Türkiye İdeali: Adnan Menderes ve 27 Mayıs" konulu çalıştay düzenlendi.

Kütahya Valisi Musa Işın, DPÜ Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı rahmetle andığını söyledi.

1960 darbesinde Adnan Menderes’e yapılanların 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapılmak istendiğini belirten Işın, şunları kaydetti:

"21 Temmuz 1946'da yapılan ilk çok partili seçimde Kütahya'dan milletvekili seçilen Adnan Menderes'in siyasi hayatı, 27 Mayıs 1960 darbesinde Kütahya'da gözaltına alınmasıyla sona erdi. 1960 darbesinde Adnan Menderes’e yapılanlar 15 Temmuz hain darbe girişiminde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yapılmak istendi. Ancak halk buna izin vermeyerek Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Allah milletimize bir daha o günleri göstermesin."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da 27 Mayıs’ın Türk demokrasi ile Türk tarihinin kara günü olduğunu vurguladı.

"Bu kara günleri bir daha yaşamak istemiyoruz." diyen Kızıltoprak, "Onun için rahmetli Adnan Menderes ve arkadaşlarını her daim hayırla anıyoruz. Onun yaktığı demokrasi meşalesi çok şükür bugün halen ellerimizde. Onun büyük Türkiye ideali hepimizin hedefi durumunda. Ne mutlu biz Türk milletine ve ne mutlu biz Kütahyalılara ki 15 Temmuz 2016'da serbest irademize, meşru hükümetimize ve meşru cumhurbaşkanımıza sahip çıktık." diye konuştu.

Çalıştayda Prof. Dr. Hüsamettin İnaç, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Prof. Dr. Şerif Demir, Prof. Dr. Serkan Dilek, Prof. Dr. Serhan Yücel, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmed Ali Gemuhluoğlu yaptıkları konuşmalarda Adnan Menderes'in siyasi kişiliği ve Türk siyasetine katkılarına değinerek Menderes'in önderliğindeki kalkınma hamlelerinin ve sonuçlarının bugünün siyasetine nasıl etkiler bıraktığını örneklerle açıkladı.

Programa, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.