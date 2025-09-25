Kütahya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Kahraman, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kürsüye çıkarak katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Filistin meselesinin yalnızca bölgesel bir sorun değil, insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren evrensel bir mesele olduğunu söyledi. Türkiye’nin bu konuda tarihi ve ahlaki bir sorumluluk taşıdığını ifade eden Kızıltoprak, "Filistin Türkiye için sadece coğrafi yakınlıktan ibaret değildir; dini, kültürel ve tarihi bağlarla anlam taşır. Bu bağ, Türkiye’yi daima Filistin’in yanında konumlandırmıştır" dedi.

Kızıltoprak, Filistin halkının adalet, özgürlük ve onurlu bir yaşam mücadelesinin tüm insanlığa ders niteliği taşıdığını vurgulayarak, "Filistin davası aslında bizim kimliğimizin ve vicdanımızın bir parçasıdır. Bu meseleye kayıtsız kalmak, kendi değerlerimize kayıtsız kalmaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda öğrencilere seslenen Prof. Dr. Kızıltoprak, tarihi bilinçle yetişmenin ve küresel sorunlara duyarlı bireyler olmanın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin geleceğinin bu bilinçle daha da güçlü olacağını kaydetti.