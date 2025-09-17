Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ), üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kampüs yaşamına kolayca adapte olabilmeleri için “Kampüs Gezi Otobüsü” uygulamasını hayata geçirdi. İlk turunu yoğun ilgiyle gerçekleştiren uygulama sayesinde öğrenciler, kampüsü yakından tanıma fırsatı buldu.

Gezi otobüsü ile öğrenciler, üniversitenin fakültelerini, yurtlarını, yemekhanelerini ve sosyal etkinlik alanlarını dolaşarak kampüs hakkında detaylı bilgi ediniyor. İlk günden büyük ilgi gören uygulamada öğrenciler, keyifli bir keşif turu yaparken bol bol fotoğraf çektirerek bu özel anları ölümsüzleştirdi.

Kampüs Gezi Otobüsü, 15-19 Eylül tarihleri arasında her gün 14.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek. Üniversite yönetimi, bu uygulamanın yeni öğrencilerin hem kampüse hem de üniversite yaşamına uyum sürecini hızlandıracağını belirtti.

DPÜ yetkilileri, uygulamanın önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirilmesinin planlandığını ifade ederek, “Öğrencilerimizin üniversite hayatına daha hızlı adapte olması ve kampüste kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri bizim için çok önemli” dedi.