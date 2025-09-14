Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Burhan Özfatura, engelli bireylerin yaşamını daha iyi hale getirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı “Engelli Bireylerin Sessiz Çığlığı: Haklar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Aramızda Bir Kromozomun Lafı mı Olur?” adlı kitabını okurlarla buluşturdu.

Baş editörlüğünü Dr. M. Talat Şimdi’nin, kapak tasarımını ise Elif Şimdi’nin üstlendiği eser, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara ışık tutarken, kapsayıcı ve engelsiz bir toplum için somut çözüm yolları öneriyor.

“Engelli bireyler toplumun onurudur”

Toplumsal farkındalık ve insanlık onuruna dikkat çeken Dr. Burhan Özfatura, kitabında engelli vatandaşların toplumun en önemli değerlerinden biri olduğunu vurguladı.

Özfatura, “Engelli bireyler bizim ortak onurumuzdur. Onlara sağlanan her imkân, aslında insanlık onurunun bir yansımasıdır. Amacımız, engelli bireylerin yaşamın her alanında var olmasını sağlamak ve onları üretken bireyler olarak topluma kazandırmaktır” ifadelerini kullandı.

Sorunlardan çözüme giden kapsamlı bir rehber

Kitapta, engelli bireylerin eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal yaşama kadar karşılaştıkları sorunlar detaylı bir şekilde ele alınıyor. Sadece sorunları dile getirmekle kalmayan Özfatura, çözüm odaklı bir yaklaşım sunarak, engelli bireylerin bağımsız, üretken ve mutlu bir yaşam sürebilmeleri için uygulanabilir öneriler paylaşıyor.

Özfatura’nın çalışması, yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları için stratejik bir yol haritası niteliği taşıyor.

“Aramızda bir kromozomun lafı mı olur?” vizyonu

Kitapta engelliliğin bir eksiklik değil, insan çeşitliliğinin doğal bir parçası olduğu vurgulanıyor. Özfatura’nın “Aramızda bir kromozomun lafı mı olur?” anlayışıyla şekillenen vizyonu, daha kapsayıcı bir geleceğin mümkün olduğunu ortaya koyuyor.

Dr. Burhan Özfatura, kitabını şu sözlerle ithaf etti:

“Her türlü desteği hak eden evlatlarımıza, fedakârlıklarıyla örnek olan ailelerine ve engelli bireyler için emek veren herkese adıyorum. Bu kitap, farkındalığın artmasına, çözüm odaklı politikaların geliştirilmesine ve engelsiz bir toplumun inşasına katkı sunmayı amaçlıyor.”

Engelsiz bir gelecek için güçlü bir adım

Özfatura’nın yeni kitabı, yalnızca bir farkındalık projesi değil; aynı zamanda Türkiye’de engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir strateji belgesi olma özelliği taşıyor.

Kitap, bireylerden yerel yönetimlere kadar geniş bir kesime hitap ederek, engelsiz bir gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sağlamayı hedefliyor.