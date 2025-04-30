Dr. Ergün Demir’in Adı Narlıdere’de Bir Parkta Yaşatılacak

Narlıdere Belediyesi, 2023 yılında hayatını kaybeden İzmir Tabip Odası Üyesi ve eski SES İzmir Şube Başkanı Dr. Ergün Demir’in adını ilçede yaşatmak üzere yeni bir park projesini hayata geçiriyor. Dr. Demir’in adı, Çatalkaya Mahallesi’nde yer alacak parka verilecek.

Dr. Ergün Demir’in mücadelesi unutulmuyor

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Meslek hayatı boyunca halkın ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişimi için mücadele eden, sağlık emekçilerinin sesi olmuş Dr. Ergün Demir’in adını ve anısını Narlıdere’mizde yaşatacağız” açıklamasında bulundu.

Dr. Demir’in adının bir parka verilmesine ilişkin kararın, 2025 Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda alındığı ve ilgili yazışmaların tamamlanmasının ardından projelendirme sürecine geçildiği belirtildi.

Park Çilek Sokak’ta yapılacak

Yeni parkın, Çatalkaya Mahallesi Çilek Sokak üzerinde projelendirileceği açıklandı. Parkın tasarımı ve içerik planlamasıyla ilgili çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Dr. Ergün Demir kimdir?

1964 yılında Elazığ’da doğan Dr. Ergün Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002-2011 yılları arasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şube Başkanlığı görevini yürüttü. İzmir Tabip Odası üyesi olan Demir, halk sağlığı hakkı, sağlık hizmetlerine erişim ve sağlık çalışanlarının özlük hakları için verdiği mücadeleyle tanındı. Kamuoyunu bilgilendiren birçok yazıya imza atan Dr. Demir, 11 Ekim 2023’te geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.