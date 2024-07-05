Muğla Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Mehmet Günlük, Türk Lirası'nın düğünlerde bahşiş veya para çevirme geleneği kapsamında yere atılmasının ciddi bir onur kırıcı durum olduğunu vurguladı.

Dr. Günlük, Türk Lirası'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin milli egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olduğunu ifade etti. Bu nedenle, paramızın bu şekilde kullanılmasının toplum olarak bilinçli bir şekilde önlenmesi gerektiğini savundu.

Dr. Günlük, düğünlerde silah atmanın yanlışlığına benzer şekilde Türk Lirası'nın yere atılmasının da bir yanlış olduğunu belirtti. Bu konuda toplumsal bir farkındalık oluşturarak gelecek nesillere daha bilinçli bir yaklaşımın öğretilmesi gerektiğini açıkladı.

Doktor Günlük, gelecekte düğün ve benzeri etkinliklerde Türk Lirası'nın onuruna zarar gelmemesi için adımlar atılması gerektiğini söyledi. Bu konuda yapılan farkındalık çalışmalarının etkili olacağına inandığını dile getirdi.