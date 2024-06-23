Yüzlerce İzmirliyle beraber maçı takip eden Dr. Mehmet Kasapoğlu, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada milli takımın performansını övdü ve gelecek maçlar için umut dolu mesajlar verdi.

Dr. Kasapoğlu, açıklamasında şunları söyledi: “Milli takımımız elemelerde de çok başarılı bir performans gösterdi. Turnuvaya da çok güzel bir başlangıç yaptık. Bu heyecanla Portekiz maçında hemşehrilerimizle beraber olup takımımıza destek olmak istedik. İnanıyorum ki Çekya maçı şampiyona ve bizler için önemli bir dönüş olacak ve turnuvada çok önemli bir başarıyı, ülke ve milli takım olarak yakalayacağız. Gürcistan maçındaki göz kamaştırıcı futbolumuz Çekya maçında tekrar ortaya çıkacaktır. Sadece futbolda değil, tüm milli müsabakalarda tek yürek olup ülkemizi temsil eden milli sporcularımızın yanındayız. Konu Ay Yıldız olunca kalplerimiz, gönüllerimiz daima bir oldu, bundan sonra da bir olmaya devam edeceğiz.”

İzmir’de milli maçı İzmirlilerle birlikte izlemenin kendisi için ayrı bir heyecan ve mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Güzel İzmir’imizde maçı izlemek, Gündoğdu Meydanı’nda değerli hemşehrilerimizle birlikte olmak, bizim için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk oldu. Takımımızı hep birlikte dualarımızla, gönüllülerimizle birlikte destekliyor ve kupa yolunda başarılar diliyorum” dedi.