Zincirlikuyu Mezarlığı’nda gerçekleşen törende, ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat, iş ve medya dünyasından birçok ünlü isim hazır bulundu. 54 yaşında hayata veda eden Cankurtaran’ın cenazesi, duygu dolu anlara sahne oldu.

Ünlülerden Duygusal Veda

Dr. Özlem Cankurtaran’ın zarafeti ve akademik başarılarıyla hatırlanan hayatına veda etmek için birçok tanınmış isim cenazeye katıldı. Törene katılanlar arasında, Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, ünlü tiyatrocu ve oyuncu Ali Sunal ve iş insanı Sadettin Saran dikkat çekti.

Orhan Gencebay, tören sırasında merhum hakkında yaptığı kısa konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Dr. Özlem Cankurtaran, hanımefendiliğiyle ve yaptığı değerli çalışmalarla hatırlanacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."

Orhan Gencebay’ın Sabancı Kabirlerinde Duaları Dikkat Çekti

Cenaze töreni sonrasında Orhan Gencebay’ın, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan Özdemir Sabancı ve Sakıp Sabancı’nın kabirlerini ziyaret ettiği görüldü. Gencebay, her iki mezar başında da dua okuyarak Sabancı ailesine olan saygısını bir kez daha gösterdi.

Cankurtaran’a Sevenlerinden Son Görev

Törene katılan birçok kişi, Dr. Özlem Cankurtaran’ı zarafeti, çalışkanlığı ve yardımseverliğiyle andı. Çaba Derneği’nde yürüttüğü projelerle pek çok insana dokunan Cankurtaran, geride sevgi dolu anılar ve takdirle anılan bir kariyer bıraktı.

Katılımcılar arasında bulunan isimlerin, törendeki duygusal anlara ortak olduğu ve merhumun ailesine taziye dileklerini ilettiği gözlemlendi. Dr. Özlem Cankurtaran’ın anısına yapılan bu anlamlı veda, onun hayatının birçok kişi tarafından ne kadar derin bir iz bıraktığını bir kez daha ortaya koydu.