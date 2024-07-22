Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Slovenya kampında moral depoladı. Sport Republic şirketinin yönetim kurulu başkanı Dragan Solak, takımı yalnız bırakmayarak büyük destek verdi.

Dragan Solak'tan takıma destek

Göztepe'nin Slovenya kampını ziyaret eden Sport Republic yönetim kurulu başkanı Dragan Solak, kulüp başkanı Rasmus Ankersen ve sportif direktör Ivan Mance ile birlikte Göztepe'nin cumartesi günü Luton Town ile oynadığı hazırlık maçını izledi. Solak, ertesi gün izin yapan oyuncuları, teknik ekibi ve personeli ağırlayarak herkesle özel olarak ilgilendi.

Solak, Göztepe'nin Süper Lig'de başarılı olacağına inandığını belirterek, "Takıma çok güveniyorum ve her zaman destek vereceğim" dedi. Bu destek, oyuncular ve teknik ekip için büyük moral kaynağı oldu.

Kaptan İsmail Köybaşı'ndan tarihi bilgilendirme

Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı, Dragan Solak'a efsane kadronun fotoğrafını gösterip kulübün mazisi hakkında bilgiler verdi. Takım ise zorlu maraton öncesi hem Dragon Solak hem de Başkan Ankersen'in gösterdiği ilgi nedeniyle büyük moral depoladı.

Hazırlık maçları performansı

Slovenya kampında şu ana kadar üç hazırlık maçı oynayan Göztepe, performansıyla dikkat çekti:

Charlton Athletic: 3-1 yenildi.

Fehervar: 2-2 berabere kaldı.

Luton Town: 3-2 galip geldi.

Göztepe, 24 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımı ile özel bir maçta karşılaşacak. 25 Temmuz'da ise İzmir'e dönerek yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.