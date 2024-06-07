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Yönetmen: Can Ulkay Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol IMDb Puanı: 8,5/10

Bu filmler, Türk sinema sının gerilim ve dram türündeki öne çıkan yapıtları arasında yer alıyor ve izleyicilere unutulmaz deneyimler sunuyor.

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