Bu filmler, Türk sinemasının gerilim ve dram türündeki öne çıkan yapıtları arasında yer alıyor ve izleyicilere unutulmaz deneyimler sunuyor.
15. Anlat İstanbul
Yönetmenler: Ümit Ünal, Selim Demirdelen, Kudret Sabancı
Oyuncular: Yelda Reynaud, Vahide Perçin, Asil Suna
IMDb Puanı: 7,3/10
14. Av Mevsimi
Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor
IMDb Puanı: 7,4/10
13. Mustafa Hakkında Her Şey
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Nejat İşler, Fikret Kuşkan, Başak Köklükaya
IMDb Puanı: 7,5/10
12. Dağ
Yönetmen: Alper Çağlar
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Fırat Doğruloğlu
IMDb Puanı: 7,6/10
11. Müslüm
Yönetmenler: Ketche, Can Ulkay
Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl
IMDb Puanı: 7,6/10
10. Mucize
Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül
IMDb Puanı: 7,6/10
9. Kelebeğin Rüyası
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan
IMDb Puanı: 7,7/10
8. Sarmaşık
Yönetmen: Tolga Karaçelik
Oyuncular: Nadir Sarıbacak, Özgür Emre Yıldırım, Hakan Karsak
IMDb Puanı: 8/10
7. Nefes: Vatan Sağolsun
Yönetmen: Levent Semerci
Oyuncular: Cüneyt Deniz, Barış Aydın, Mete Horozoğlu
IMDb Puanı: 8/10
6. Eşkıya
Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım
IMDb Puanı: 8,1/10
5. Masumiyet
Yönetmen: Zeki Demirkubuz
Oyuncular: Güven Kıraç, Haluk Bilginer, Derya Alabora
IMDb Puanı: 8,1/10
4. Kış Uykusu
Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ
IMDb Puanı: 8,1/10
3. Babam ve Oğlum
Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Fikret Kuşkan, Hümeyra, Özge Özberk
IMDb Puanı: 8,2/10
2. 7. Koğuştaki Mucize
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal
IMDb Puanı: 8,2/10
1. Ayla
Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol
IMDb Puanı: 8,5/10