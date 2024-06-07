Bu filmler, Türk sinemasının gerilim ve dram türündeki öne çıkan yapıtları arasında yer alıyor ve izleyicilere unutulmaz deneyimler sunuyor.

Anlat Istanbul

15. Anlat İstanbul

Yönetmenler: Ümit Ünal, Selim Demirdelen, Kudret Sabancı
Oyuncular: Yelda Reynaud, Vahide Perçin, Asil Suna
IMDb Puanı: 7,3/10

Av Mevsimi

14. Av Mevsimi

Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor
IMDb Puanı: 7,4/10

Mustafa Hakkında Her Şey

13. Mustafa Hakkında Her Şey

Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Nejat İşler, Fikret Kuşkan, Başak Köklükaya
IMDb Puanı: 7,5/10

Dağ Film

12. Dağ

Yönetmen: Alper Çağlar
Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Fırat Doğruloğlu
IMDb Puanı: 7,6/10

Müslüm

11. Müslüm

Yönetmenler: Ketche, Can Ulkay
Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl
IMDb Puanı: 7,6/10

Mucize

10. Mucize

Yönetmen: Mahsun Kırmızıgül
Oyuncular: Talat Bulut, Mert Turak, Mahsun Kırmızıgül
IMDb Puanı: 7,6/10

Kelebeğin Rüyası

9. Kelebeğin Rüyası

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Mert Fırat, Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin, Taner Birsel, Ahmet Mümtaz Taylan
IMDb Puanı: 7,7/10

Sarmaşık

8. Sarmaşık

Yönetmen: Tolga Karaçelik
Oyuncular: Nadir Sarıbacak, Özgür Emre Yıldırım, Hakan Karsak
IMDb Puanı: 8/10

Nefes Vatan Sağ Olsun

7. Nefes: Vatan Sağolsun

Yönetmen: Levent Semerci
Oyuncular: Cüneyt Deniz, Barış Aydın, Mete Horozoğlu
IMDb Puanı: 8/10

Eşkıya

6. Eşkıya

Yönetmen: Yavuz Turgul
Oyuncular: Şener Şen, Uğur Yücel, Yeşim Salkım
IMDb Puanı: 8,1/10

Masumiyet

5. Masumiyet

Yönetmen: Zeki Demirkubuz
Oyuncular: Güven Kıraç, Haluk Bilginer, Derya Alabora
IMDb Puanı: 8,1/10

Kış Uykusu

4. Kış Uykusu

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan
Oyuncular: Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ
IMDb Puanı: 8,1/10

Babam Ve Oğlum

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3. Babam ve Oğlum

Yönetmen: Çağan Irmak
Oyuncular: Fikret Kuşkan, Hümeyra, Özge Özberk
IMDb Puanı: 8,2/10

7. Koğuştaki Mucize

2. 7. Koğuştaki Mucize

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal
IMDb Puanı: 8,2/10

Ayla

1. Ayla

Yönetmen: Can Ulkay
Oyuncular: İsmail Hacıoğlu, Çetin Tekindor, Kim Seol
IMDb Puanı: 8,5/10

Editör: Hatice Köylü