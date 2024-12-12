Boyoz Akademi Sanat Merkezi, Aralık ayında sahneleyeceği "Amy Hustoy" adlı tek perdelik dram ve trajikomik tiyatro oyunu ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Bülent Aydoslu’nun yazıp yönettiği, başrolünde Buse Sevindik’in yer aldığı oyun, çoklu kişilik bozukluğuyla mücadele eden bir kadının içsel yolculuğunu derinlemesine işliyor.

Bir kadının kırılgan dünyası: "Amy Hustoy"

"Amy Hustoy", çocukluk ve gençlik yıllarındaki travmaların etkisiyle farklı kişilikler arasında varlık gösteren bir kadının hikayesini anlatıyor. Danimarkalı bir Müslüman kadın, İngiliz bir genel ev kadını, 7 yaşında bir kız çocuğu ve kendini erkek olarak tanımlayan William karakterleriyle zenginleşen hikaye, izleyiciyi derin psikolojik bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyun, dünyaca ünlü çoklu kişilik bozukluğu hastalarının psikolojik raporları ve analizleri ışığında, bu kişiliklerin doğuşuna neden olan travmaların etkilerini mercek altına alıyor. Chris Sizemore, Shirley Ardell Mason ve Mary Reynolds gibi figürlerin psikolojik tahlilleri üzerinden, travmaların ve kişiliklerin yaratılışına dair anlamlı bir bakış sunuluyor.

"Amy Hustoy"un hikayesi ve oyunun teması

1970'lerin sonlarında muayene olduğu psikoanalistlerin çoğunu zekasıyla şaşkına çeviren Amy Hustoy, psikolojik derinlikleri ve travmalarını keşfetmek adına unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor. Bülent Aydoslu'nun kaleminden çıkan bu trajik hikaye, karakterlerin karmaşık dünyasını sahneye taşırken, izleyiciyi hem duygusal hem de entelektüel olarak etkiliyor.

Oyunun Detayları ve Tarihleri

Tarih: 20 Aralık Cuma, 20:00

Süre: Tek perdelik, 73 dakika

Yaş Sınırı: 16 yaş ve üzeri

Yapımcı: Boyoz Akademi Sanat Merkezi

Afış Tasarımı: Gökhan Yılmaz

Müzik: Tutku Yıldırım

Güçlü oyuncu kadrosu

Buse Sevindik'in başrolünde olduğu oyun, aynı zamanda Bülent Aydoslu, Onur Çimen, Kemal Alkan, Ferhat Mete ve Beste Dalkıran gibi önemli isimlerin performanslarına da ev sahipliği yapıyor. Oyuncu kadrosunun güçlü performansları, izleyicilere unutulmaz bir sahne deneyimi vaat ediyor.