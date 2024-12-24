Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı Dries Mertens, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle geleceğiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Lige verilen arada ülkesine giden 37 yaşındaki Belçikalı oyuncu, burada katıldığı bir etkinlikte geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Mutluyum ama göreceğiz”

Mertens, Galatasaray’da kalıp kalmayacağı sorusuna, “Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz.” ifadelerini kullanarak belirsizliğini korudu.

Performansıyla göz doldurdu

Bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan deneyimli futbolcu, 5 gol ve 12 asistlik performansıyla takımına önemli katkılarda bulundu.

Yeniden sözleşme iddiaları

Mertens’in etkili performansı, Galatasaray yönetiminin sözleşme yenileme seçeneğini değerlendirdiği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.