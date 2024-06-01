Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens sözleşmesini uzatacağını açıkladı. Belçika basınına konuşan Mertens, "Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp daha sonra futbolu bırakacağım" dedi. Daha ne kadar futbola devam edeceği sorulan Mertens, "Bu yaz kramponlarımı bir kenara bırakamayacak kadar oyundan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.

"Arabistan'dan teklif vardı"

Galatasaray'dayken birçok takımdan teklif aldığını belirten Mertens, "Suudi Arabistan ve Amerika'dan da ilgi vardı ama Kat beğenmedi. Galatasaray'da geçen sezona sanki son sezonummuş gibi girdim. Ayrıca hoca ve kulüple birlikte daha az şey yapacağımı hissettim. Ziyech, Zaha ve Ndombélé'yi aldılar. Büyük isimler ama bir noktada mücadele ederek takıma geri döndüm." diye konuştu.

"Türkiye'de iyi hissediyorum"

"Türkiye'de kendimi iyi hissediyorum. Türkiye'de muhteşem bir hayatımız var. Ayrıca eşimle birlikte Antalya, Bodrum ve İzmir'e çok seyahat edebiliyoruz. İtalya gibi bu Türkiye de kalbimi kazandı."

"Geri dönmeyi düşünmüyorum"

"Belçika'ya geri dönmeyi hiç düşünmedim. Bence Toby Alderweireld'in yaşadıkları gerçekten çok güzel ama benim aklımdan geri dönmek hiç geçmedi."

"Ciro için mahremiyet istiyoruz"

"Bir gün Ciro için Belçika'ya geri döneceğiz. Antwerp'te bir yer satın aldık. Napoli'de de bir evimiz var. Yaz tatillerimizi orada geçireceğiz. İşin güzel tarafı, önümüzdeki yıllarda onunla birlikte istediğimiz yere gidebileceğiz. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Önce dünyayı gezmek, sonra da Ciro'ya Belçika'da bir çocuğun ihtiyacı olan mahremiyeti sağlamak istiyoruz."

"Futbolu çok özlemeyeceğim"

“Antrenörlük vasıflarım var ama bununla bir şey yapacağımı sanmıyorum. Bu futboldan uzaklaşacağım anlamına gelmiyor ama çok da özlemeyeceğim."

"Maaşım yüzde 10'uyla yaşıyorum"

"Profesyonel futbolcuların yüzde 60'ının kariyerlerinin sonunda paraya ihtiyaç duyması beni son derece rahatsız ediyor. Menajerim Stijn Francis bu konuda bana her zaman iyi rehberlik etti. Son birkaç yıldır çeşitli şeylere yatırım yaptım ve maaşımın yüzde 10-20'siyle geçiniyorum."