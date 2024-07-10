2024 Türkiye Drift Şampiyonası’nın ikinci yarışı, 06-07 Temmuz tarihlerinde Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Lastix.com ve PowerApp katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Birbirinden güçlü otomobillerin bol dumanlı kapı kapıya mücadelesi, aynı zamanda TOSFED Drift Kupası’nın ikinci yarışına da ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Pisti dolduran kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yarışlar sonunda, Berfu Tutumlu birinciliği kazanırken, Çağlar Küçükdumlu ikinciliği ve Ertekin Tekneci da üçüncülüğü elde ettiler.

Bu sezon hayata geçen ve amatör sürücülere açık olan TOSFED Drift Kupası’nda ise Berkay Akbulut ilk sırayı elde ederken, Harun Karabulut ikinci ve Abdullah Bostan da üçüncü olarak podyumu tamamlayan isimler oldular.

2024 Türkiye Drift Şampiyonası 10-11 Ağustos tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek olan üçüncü ayak yarışı ile devam edecek.