Pendik’te bir otoparkta drift yapan kadın sürücü Ş.Y., emniyet güçlerinin incelemeleri sonucunda yakalandı. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre 46 bin 392 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi ve aracı iki ay süreyle trafikten men edildi.

Olayın detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak 2025'te saat 14.00 sıralarında Pendik Çamlık Mahallesi’ndeki bir otoparkta drift yapan bir sürücüyü tespit etti. Araç plakasından kimlik bilgileri belirlenen Ş.Y. isimli kadın sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan dolayı 46 bin 392 TL idari para cezası kesildi.

Yaptırımlar

Ş.Y.’nin sürücü belgesi iki ay süreyle geri alındı ve aracı aynı süre boyunca trafikten men edildi. Olay, trafik güvenliği açısından vatandaşların dikkatini çekti ve emniyet güçlerinin hassasiyetiyle ceza süreci tamamlandı.