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Ehliyeti de iki ay süreyle geri alınan F.G. hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 32 bin 233 lira para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da bir sürücünün Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki bir otoparkta drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Beylikdüzü'nde drift yapan sürücü ye 32 bin 233 lira para cezası kesildi.

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