Kahramanmaraş’ta otomobiliyle drift yapan sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 91 bin 554 TL idari para cezası aldı.
Drift yapan sürücü kameralardan tespit edildi
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi KSÜ kavşağında, drift yapan çok sayıda otomobil Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntüler incelenerek drift yapan araçlardan birinin plakası ve sürücüsü tespit edildi.
Tespit edilen sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan 91 bin 554 TL idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, kamu düzenini bozan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.