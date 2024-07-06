İSTANBUL (AA) - Drone Yarış Milli Takımı ve takım pilotları, sezon açılışında bir araya geldi.

Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen organizasyonda konuşan TDL Kulübü Kurucusu Can Tayfun, drone yarışlarının Türkiye'de 2015 yılında başladığını belirterek, "Yarışların gelişmesi, yaygınlaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Federasyon 2017 yılından bu yana yarışları düzenliyor. Kulüpler olarak farklı liglerde yarışlar yapıyoruz. Milli takımımız bu yıl Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından Çin'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek." diye konuştu.

Drone pilotluğunun kendileri için sadece spor değil aynı zamanda meslek olduğunu anlatan Tayfun, "Çekimler yapıyorlar, tarım sektöründe, sahillerde çalışanlar var. Özellikle film, dizi çekimlerinde FPV çok kullanılıyor." dedi.

2019 Türkiye Drone Şampiyonu Özgürcan Özçelik de hobi olarak başladığı sporu meslek haline getirdiğini ve milli sporcuların yetişmesine yardımcı olduğunu kaydetti.

28-29 Eylül tarihlerinde, Türkiye'de ilk kez FAI Uluslararası Hava Sporları Federasyonu CAT2 Yarışı düzenlenecek.

2023 şampiyonlarından oluşan milli takım ise 31 Ekim-3 Kasım tarihlerinde, Çin'de FAI tarafından düzenlenen CAT1 yarışında Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takım kadrosunda Nazım Tüzün, Burak Mercimek, Atakan Mercimek ve Hüseyin Ablak yer alıyor.



