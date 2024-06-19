Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dronlar ve insansız hava araçları (İHA) için şehir içi ve şehirler arası hava koridorları oluşturulacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bu konuda yürüttüğü çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

1.5 milyon İHA pilotu ve 65 bin dron için güvenli ulaşım hedefi

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıtlı toplam 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı bulunduğunu vurguladı. "Kara araçları, hava araçları ve deniz araçları için olduğu gibi, dronlar için de belirli güzergahlar ve hava koridorları oluşturacağız. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek, dronlar için güvenli hava sahası sağlayacağız" dedi.

Özel yaşamın gizliliği korunacak

Birçok ülkenin insansız hava araçlarıyla ilgili yeni düzenlemeler hazırladığını belirten Bakan Uraloğlu, şunları ekledi: "İnsansız hava araçları, askeri, güvenlik, tarım, kargo ve sivil uçuşlar gibi çeşitli alanlarda kullanılıyor. Biz de yerli ve milli teknolojilerle geliştireceğimiz sistemlerle uygunsuz uçuşların önüne geçmeyi ve hassas bölgelerde özel yaşamın gizliliğini korumayı hedefliyoruz."

Mobil uygulamalarla kolay erişim

Yeni sistemle birlikte dron operatörlerinin, mobil uygulamalar üzerinden uçuş izni alma ve hava sahası bilgilerini görüntüleme imkanına sahip olacağını belirten Uraloğlu, bu dijital uygulamanın erişilebilir, verimli ve çevre dostu olacağını söyledi.

Tamir istasyonları kurulacak

Bakan Uraloğlu, İHA ve dronlar için bir kontrol mekanizmasının gerekliliğine de dikkat çekti. "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, İHA ve dronlar için takip ve trafik yönetim sistemleri üzerinde çalışıyor. Dronların sistem bilgileri, konum, irtifa, hız ve pilot bilgileri canlı olarak havacılık kontrol merkezine iletilecek ve kayıt altına alınacak" dedi. Ayrıca, belirlenen güzergahlarda dronlar arıza veya pil bitmesi gibi durumlarla karşılaştığında müdahale edilebilmesi için tamir istasyonları kurulmasının planlandığını belirtti.