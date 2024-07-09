Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye genelindeki icathanelerinde eğitim alan ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik proje yarışması düzenlendi.

Denizli’den yarışmaya katılan Salim Teknoloji sahibi Ali Salim Yatkın, “Organ Nakli Drone” projesi ile üçüncülük elde ederek 15 bin TL ödül almaya hak kazandı.

Denizli İl Temsilcisi Ali Durmuş, Ali Salim Yatkın'ı bu büyük başarısından dolayı tebrik ederek, “Genel Merkezimiz tarafından ilk defa düzenlenen icathane yarışmalarında derece elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Denizli olarak her zaman yetenekli gençlerin yanında olacağız ve projelerini hayata geçirmeleri noktasında destek olacağız” dedi.