Yerli ve millî savunma sanayisi ürünleri ile Silahlı Kuvvetler her geçen gün daha da güçlenirken, caydırıcılık ise artıyorANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda 'DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı'nın muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeledeki son durum ve savunma sanayindeki son gelişmeleri aktardı.

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin katkısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği ve caydırıcılığının her geçen gün daha da arttığını ifade ederken, "Bu kapsamda; Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda “DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı”nın muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır" dedi.

Öte yandan son bir haftada 28, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar ise 632’si Irak’ın, 723’ü Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere bin 355 teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.