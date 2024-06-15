İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel haziran ayında satın alma teklifleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre DS Automobiles'in haziran ayı teklifleri kapsamında, DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 ve şarj edilebilir hibrit motoru ile konfor ve verimliliği bir arada sunarken keyifli bir sürüş deneyimi sunan DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 360 modelleri 900 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla premium SUV sınıfında muhteşem konforu arayanları hedefliyor.

DS 7 OPÉRA E-TENSE 225 modeli, 800 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.



DS 7 OPÉRA E-TENSE 4X4 300 ve DS 7 ESPRIT DE VOYAGE E-TENSE 4x4 300 modelleri ise 850 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla yeni bir DS sahibi olmak isteyenleri DS STORE'lara bekliyor.