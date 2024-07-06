İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, seçili modellerinde temmuz ayına özel fırsatlar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles'in temmuz ayı teklifleri kapsamında, DS 7 Opera BlueHDi 130 modeli 700 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla öne çıkıyor. Şarj edilebilir hibrit güç ünitesi ile DS 7 Opera E-Tense 4X4 360 modeli de 650 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

DS 7 Opera E-Tense 4X4 300 de 600 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla satın alınabilirken, DS 7 Opera E-Tense 225 modeli ise 550 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor. DS 4 Performance Line'ın benzinli ve dizel seçenekleri takas desteği avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

DS 7, karakteristik tasarımının yanı sıra ön ve arka detaylarındaki güçlü ve modern çizgileri ile dikkati çekiyor. DS 7’nin ön tasarımında yer alan DS Pixel LED Vision 3.0 farlar, DS Light Veil gündüz farlarını da kapsayarak lüks moda ruhunu yansıtıyor. DS 7'de ayrıca tamamı otomatik şanzıman ile kombine edilen dört farklı güç seçeneği de sunuluyor.