İSTANBUL (AA) - D'S damat, Babalar Günü'ne özel hediyeleri mağazasında ve çevrim içi sitesinde müşterilerine sundu.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nde babasına hediye almak isteyenler için D'S damat ürünlerini ve kampanyasını duyurdu.

Ceketle kombinlenen rahat ve serin tutan tişörtler, özel tasarım kutularla süslenen kravat, mendil ve kol düğmesinden oluşan aksesuar setleri ve birçok ürün Babalar Günü için D'S damat raflarında yerini aldı.

Birbirinden şık seçenekler, sepette yüzde 20'ye ek olarak her 2 bin liraya 250 lira indirim ayrıcalığıyla D'S damat mağazalarında ve D'S damat internet adresinde satışa sunuluyor.

D'S damat hediye setleri ise sadece çevrim içi alışveriş seçenekleri arasında yer alıyor.