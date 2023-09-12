DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın son zamanlarda sıtma ile mücadelede ilerleme kaydettiğini, ülkede sıtmadan ölüm oranı yüzde 55 oranında azaldığını belirtti.

Afrika bölgesinin küresel sıtma yükünün yüksek bir oranını taşıdığını, 2021'de tüm sıtma vakalarının yaklaşık yüzde 95'ini ve tüm sıtma ölümlerinin yüzde 96'sını oluşturduğunu söyleyen Moeti, "Nijerya, sıtma vakalarının küresel yükünün yaklaşık yüzde 27'sini oluştursa da ülkede önemli ilerlemeler kaydedildi." dedi.

- Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.

Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.