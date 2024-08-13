Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), M çiçeği (mpox) virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ettiğini açıkladı. DSÖ, virüsle ilgili 35. durum raporunu yayımlayarak, mevcut durum hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Küresel vakalar ve bölgesel dağılım

Haziran 2024 itibarıyla, DSÖ'ye 26 ülkeden 934 yeni laboratuvar onaylı M çiçeği vakası bildirildi ve bu vakalara bağlı 4 ölüm kaydedildi. Raporda, M çiçeği virüsünün dünya genelinde yayılmaya devam ettiği vurgulandı. Bölgesel veriler incelendiğinde, Afrika’dan 567, Amerika’dan 175, Avrupa’dan 100, Batı Pasifik’ten 81 ve Güneydoğu Asya’dan 11 vaka bildirildi. Ancak, Doğu Akdeniz bölgesinde henüz bir vaka bildirilmediği belirtildi.

DSÖ, ülkelerden yapılan vakalarla ilgili bildirimlerin azaldığını ve mevcut küresel verilerin gerçek vaka sayısından daha düşük olabileceğini ifade etti. Özellikle Afrika bölgesinde doğrulanmış vakaların yüzde 96'sının Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden bildirildiği kaydedildi.

Bulaşma yolları ve belirtiler

M çiçeği virüsü, enfekte olmuş bireylerden veya fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan bulaşabiliyor. Virüsün bulaşma yolları arasında, vücut döküntüleriyle temas, bu döküntülerin bulaştığı giysiler, çarşaflar ve havluların kullanımı ile vücut sıvılarıyla temas yer alıyor. Virüs kapıldıktan sonra belirtiler genellikle 5 ila 21 gün içinde ortaya çıkıyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, baş ve sırt ağrıları, kas ağrıları, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklar bulunuyor. Hastalığın özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor ancak antiviral ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Vakaların çoğu hastalığı hafif geçirip birkaç hafta içinde iyileşiyor.