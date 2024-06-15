Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da rapor edilen ve kuş gribi türü olarak tanımlanan H5N2 nedeniyle öldüğü belirtilen kişinin aslında başka hastalıkların komplikasyonları sonucunda hayatını kaybettiğini duyurdu.

DSÖ'nün yaptığı açıklamada, Meksika yetkililerinin hastanın ölüm nedenini incelediğini ve bunun yandaş hastalıklarla ilgili komplikasyonlardan kaynaklandığını rapor ettikleri belirtildi. Örgüt, bu bilgiyi 5 Haziran'da dünya genelinde rapor edilen ilk laboratuvar onaylı insan vakasıyla ilgili yeni bir güncelleme yaparak kamuoyuyla paylaştı.

H5N2 virüsü, kuş gribi olarak bilinen bir türdür ve genellikle kuşlar arasında bulaşıcıdır. Ancak DSÖ, Meksika'da insanlar arasında yayılma gösteren bir vakaya dair herhangi bir kanıt bulunmadığını ve bu durumu yakından izlediklerini ifade etti.

DSÖ'nün sağlık uzmanları, kuş gribi gibi zoonotik hastalıkların insanlar için oluşturabileceği riskleri sürekli olarak değerlendiriyor ve dünya genelinde bu tür vakaların izini sürüyor. Virüslerin insanlarda nasıl yayıldığını ve etkilediğini anlamak için bilimsel araştırmalar ve uluslararası işbirliği önem taşıyor.

Kuş gribi gibi hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar, önleyici tedbirlerin alınması ve erken müdahalenin sağlanmasıyla kontrol altına alınabilir. DSÖ, kamu sağlığı için bu tür salgın hastalıklara karşı küresel bir yaklaşım benimsemekte ve üye ülkeleri bu konuda bilgilendirme ve destek sağlamaya teşvik etmektedir.

Bu gelişmeler, DSÖ'nün pandemiyi ve salgınları yönetme konusundaki süregelen çabaları çerçevesinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Örgüt, halk sağlığını koruma adına bilimsel verilere dayalı açıklamalar yapmaya ve küresel sağlık risklerine karşı toplumları hazırlamaya devam edeceğini vurguluyor.