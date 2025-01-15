Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Tanzanya'da Marburg virüsünün neden olduğu salgınla ilgili son durumu açıkladı. Tanzanya'nın Kagera Bölgesi'nde başlayan salgın nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti. DSÖ, vakaların artabileceği ve bölgedeki sağlık riskinin devam ettiğine dair uyarılarda bulundu.

"Vakaların artması bekleniyor"

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, Kagera Bölgesi'nde 9 şüpheli vaka daha araştırılıyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, önümüzdeki günlerde daha fazla vaka görülmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Ghebreyesus, sağlık gözetimi süreçlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ve DSÖ'nün Tanzanya hükümeti ve etkilenen topluluklara tüm desteğini sunduğunu ifade etti.

Bölge ülkeleri için seyahat kısıtlaması önerisi

Tanzanya'nın komşu ülkelerine de uyarı yapıldı. DSÖ, bu ülkelerin Marburg virüsüne karşı teyakkuzda olmaları gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, risk altındaki ülkelere Tanzanya ile seyahat ve ticaret kısıtlamalarını gözden geçirmeleri tavsiye edildi.

Yüzde 88'e varan ölüm oranı

Ebola virüsüyle aynı aileden olan Marburg virüsü, bulaştığı kişilere ciddi sağlık sorunları yaratmakta. Virüs, yarasalardan insanlara geçmekte ve enfekte kişilere temasla yayılmaktadır. Belirtiler arasında ateş, kas ağrıları, ishal, kusma ve aşırı kan kaybı yer almakta. Marburg virüsünün ölüm oranı ise %88'e kadar çıkabiliyor.

Virüse karşı tedavi ve aşı bulunmuyor

DSÖ, Marburg virüsüne karşı özel bir tedavi veya aşı bulunmadığını açıkladı. Ancak bir dizi kan ürünü, ilaç ve bağışıklık tedavisi üzerinde çalışmalar yapılmakta.