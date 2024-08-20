Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, mpox'un (Maymun Çiçeği) COVID-19'un yeni bir varyantı olmadığını ve sağlık yetkililerinin bu virüsü kontrol etme konusunda gerekli bilgiye sahip olduğunu vurguladı. DSÖ'nün Avrupa bölgesinden sorumlu bölgesel direktörü Hans Kluge, mpox'un küresel sağlık için önemli bir test oluşturacağını belirtti.

Mpox ve COVID-19: farklı virüsler

Hans Kluge, düzenlediği basın toplantısında mpox'un, COVID-19'un yeni bir versiyonu olmadığını belirtti. Kluge, "Mpox, yeni ya da eski türlerden biri olsun, COVID-19’un yeni versiyonu değil. Bu konuda nasıl hareket edeceğimizi biliyoruz" dedi. Mpox’un, sağlık yetkililerinin mevcut bilgi ve stratejileriyle kontrol altına alınabileceğini vurguladı.

Küresel sağlık için kritik test

Kluge, mpox'un kontrolü konusunda küresel sağlık topluluğunun ortak bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini ifade etti. "Mpox’u birlikte ele alabilir ve almalıyız" diyen Kluge, bu virüsle başa çıkmanın Avrupa ve dünya için kritik bir test olacağını belirtti. Kluge, "Bu sistemleri kurarak mpox’u küresel ölçekte kontrol altına mı alacağız? Yoksa bir panik ve ihmal döngüsüne mi gireceğiz? Nasıl yanıt vereceğimiz şimdi ve yıllar içinde Avrupa ve dünya için kritik bir test olacak" şeklinde konuştu.

Aşı bağışı ve kullanım detayları

ABD merkezli Emergent BioSolutions, mpox salgınıyla mücadele için Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkelere 50,000 doz çiçek aşısı bağışlayacağını duyurdu. Mpox'un Clade Ib varyantı, Afrika'da hızla yayılırken, İsveç'te de ilk kez görüldü.

Emergent'in ACAM2000 aşısı, çiçek hastalığına karşı onaylı olup mpox için de kullanılabiliyor. Ancak, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından henüz onaylanmamış durumda. Aşı, canlı bir virüs aşısı olup, zayıf bağışıklık sistemine sahip bireylerde kullanılmaması öneriliyor. Bilinen yan etkileri arasında kalp iltihabı gibi ciddi sorunlar yer alıyor.

Dünya genelinde sağlık yetkilileri ve bilim insanları, mpox salgınına karşı en etkili stratejiyi belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.