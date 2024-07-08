Obezite ve Tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan Ozempic markasının sahte enjeksiyon partileri konusunda DSÖ'nün uyarısı, 2023 yılında Brezilya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ortaya çıkan üç sahte partiyi kapsıyor. DSÖ'nün temel ilaçlar ve sağlık ürünlerinden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Yukiko Nakatani, "DSÖ, sağlık profesyonellerinin, düzenleyici-denetleyici kurumların ve halkın bu sahte ilaç partilerinden haberdar olmasını tavsiye ediyor," şeklinde açıklamada bulundu.

Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk tarafından pazarlanan Ozempic markası, bağırsaktaki bir hormonu taklit ederek pankreasın daha fazla insülin üretmesini sağlıyor ve yiyeceklerin mideden atılmasını yavaşlatıyor. Wegovy ve Rybelsus adları altında da satılan bu ilaçlara olan yüksek talep, sahte ürünlerin ortaya çıkmasına ve kıtlığa neden oluyor.

DSÖ, halkı ilaçları doğrulanmamış kaynaklardan satın almamaları konusunda uyararak, sahte Ozempic kullanımının hastalar için ciddi veya yaşamı tehdit edecek riskler oluşturabileceğini vurguladı. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) geçen yıl Ekim ayında Avrupa Birliği ve İngiltere'de sahte Ozempic enjeksiyonlarına ilişkin uyarıda bulunmuştu. Bazı hastalar, sahte ilaçları kullandıktan sonra hipoglisemi ve nöbet gibi ciddi yan etkiler yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.

Aynı dönemde ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly, sahte zayıflama ilaçları konusunda da uyarıda bulunarak, tirzepatidin etken maddesi içeren Mounjaro ve Zepbound adlı ilaçların onaylanmamış veya bileşik versiyonlarını satan merkezlere karşı yasal işlem başlatacağını açıkladı. Lilly, semaglutid ile aynı sınıfa ait olan ilaçlar için güvenlik, sterilite ve etkinlik sorunları olduğunu belirterek, bu ilaçların sahte veya taklit olabileceğine dikkat çekti.