DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan “12 Eylül 1980 Darbesi” MesajıDemokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal, 12 Eylül 1980 Darbesi’nin 45. yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Aksakal mesajında;

“Demokratik yaşamımızda ağır yara açan 12 Eylül 1980 faşist darbesi, Türk milletinin köklü tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Emperyalist güçlerin etkisi ve işbirlikçilerinin desteğiyle gerçekleştirilen bu faşist darbe; hak ve özgürlüklerin askıya alınmasına, binlerce insanın işkencelere maruz kalmasına, öldürülmesine, faili meçhul cinayetlere kurban edilmesine, ülkemizin siyasi hayatının felce uğramasına, gelişiminin yıllarca geriye götürülmesine sebep olmuştur.

12 Eylül faşist darbesinin 45. yılında milletimizin iradesini ortadan kaldıran işbirlikçi hainler Kenan Evren ve dört kuvvet komutanı olmak üzere, tüm darbecileri ve yandaşlarını bir kez daha lanetliyor, bu vesileyle Tam Bağımsız Türkiye idealiyle vatanı ve milleti için darbecilere karşı canıyla direnen ve yaşamdan koparılan tüm yurttaşlarımızı rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum.”